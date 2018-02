Medico Berlusconi: "Silvio? Ha fatto 2 ore di piscina oggi"

Silvio Berlusconi (Fotogramma)

"Questa mattina, almeno due ore di intenso training fisico in piscina ed in palestra. Il modo migliore per riprendersi da un weekend impegnativo". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, parlando dello stato di salute del Cav.

Amareggiato dalle beghe di cortile di Fi e affaticato dal rebus delle liste elettorali, dopo il superlavoro degli ultimi giorni, anche su consiglio dello stesso Zangrillo e su input della famiglia, in particolare della figlia Marina, Berlusconi ha annullato tutti gli impegni a Roma, tra cui la partecipazione alla puntata di oggi di 'Porta a Porta'.

E' stato lo stesso Cav a rassicurare i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute. "Mi sono preso due giorni, ma sto bene, sto bene davvero, mi dispiace di deludere", ha detto intervenendo al telefono a 'Matrix'. E ha spiegato: "Mi sono preso due giorni di sosta, dopo 5 giorni in cui ho fatto 17 ore di lavoro, per la composizione delle liste elettorali".