Di Battista: "Boschi vestita da Heidi e catapultata in collegio sicuro"

"Maria Elena Boschi si doveva ritirare dalla politica e invece il Pd l'ha vestita da Heidi e l'ha spedita a Bolzano dove ha un seggio sicuro. Anche da queste cose si misura la credibilità di queste persone: la loro credibilità è pari a zero". Lo ha affermato il deputato del M5S, Alessandro Di Battista, ospite a 'In mezz'ora in più' su RaiTre.

Durante la puntata è stato intervistato anche il candidato premier del Movimento, Luigi Di Maio, che ha annunciato il primo dei nomi della squadra di governo in caso di vittoria alle elezioni del 4 marzo.