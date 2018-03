"Mancano i sostituti, caos seggi a Roma"

(Fotogramma)

''A meno di 12 ore dall'apertura dei seggi per le elezioni politiche e regionali stiamo ricevendo dai nostri rappresentanti di lista numerosissime segnalazioni di assenze di presidenti e scrutatori di cui ancora non sono stati trovati i sostituti e di seggi dove non sono ancora arrivati i necessari materiali, addirittura senza le urne". Lo dichiara in una nota il Partito Democratico di Roma.

A Palermo invece la Prefettura sta procedendo alla ristampa parziale delle schede del Collegio del Senato di Palermo. Come si apprende, per errore, è stato mandato alla tipografia un elenco sbagliato dei quartieri di Palermo inseriti nei collegi senatoriali. Le schede saranno, comunque, pronte in tempo per domani mattina. Ma non si esclude un ritardo nell'avvio delle operazioni di voto.