Fico si smarca da Salvini

Roberto Fico (Fotogramma)

"Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione" ovvero le parole di Matteo Salvini sui migranti "ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato". Il presidente della Camera, Roberto Fico, si smarca dall'alleato Salvini. Lo fa a parole ma anche nei fatti con una serie di incontri, non casuali, nelle ultime ore.

Oggi a Montecitorio il presidente ha incontrato una delegazione di Medici Senza Frontiere, poi il Presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi, e la responsabile della campagna 'Verita' per Giulio Regeni', Annunziata Marinari. Ieri, Fico ha ricevuto Aboubakar Soumahoro, dirigente della Unione Sindacale di Base e lunedì il presidente sarà nella tendopoli di San Ferdinando in Calabria, dove è stato ucciso il sindacalista Soumayla Sacko.

"Io - ha detto Fico - incontro Medici Senza Frontiere perché è una Ong molto importante che si occupa in tutto il mondo di aiutare le persone soprattutto dal punto di vista sanitario e così anche nel Mediterraneo. Vanno supportate le organizzazioni che aiutano gli altri, la solidarietà è sempre di tutti e non appartiene a nessuno in particolare".

Quanto alle posizioni di Salvini, osserva: "Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato e lo Stato è vicino a chi soffre, ai deboli, a chi è considerato ultimo e ultimo non è. La loro sofferenza è la mia sofferenza, la loro ricerca di dignità è la mia ricerca di dignità ma non solo sul tema dei migranti ma sul tema delle sofferenze in generale e dei diritti".