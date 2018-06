99 Posse a Meloni: "Ironia contro il razzismo"

(Fotogramma)

"Insomma, gente che vomita odio 24H su 24 da mesi si scandalizza per un tweet che replicava con ironia ad una aberrazione razzista". Dopo le polemiche per il tweet in cui i 99 Posse replicavano al "nomadare" di Giorgia Meloni con un "se sei fascista, devi PENZOLARE!", il gruppo napoletano torna sull'argomento rispondendo così su Twitter alla leader di FdI, che ieri aveva rilanciato il post commentando "Ma quanto sono tristi?".