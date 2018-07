In arrivo 450 migranti, Salvini: "Qui non sbarcano"

Immagine di repertorio (Afp)

Scoppia un nuovo caso su un barcone di migranti diretto verso l'Italia. Ne dà notizia il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che in un post sulla sua pagina Facebook scrive: "Come promesso, io non mollo. Un barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire".

"A distanza di ore però - spiega il vicepremier - nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo - conclude Salvini - che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, conferma: "Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare - scrive in un tweet -è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere". Il nuovo caso scoppia all'indomani del braccio di ferro sulla nave Diciotti che si è sbloccato dopo l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.