Conte mostra il suo ufficio su Facebook

"Ecco qua, questo è il mio luogo di lavoro". Giuseppe Conte apre palazzo Chigi agli utenti di Facebook e mostra le stanze di lavoro e l'ufficio del presidente del Consiglio. L'occasione la offre la riproposizione in video, sulla sua pagina Fb, dell'intervista concessa qualche giorno fa al 'Fatto quotidiano'.

Prima di iniziare l'intervista, il premier fa da Cicerone a Marco Travaglio, Paola Zanca e Stefano Feltri. "Questa è la finestra che affaccia su piazza Colonna -spiega Conte nel mini tour-. La prima volta mi affacciai e mi dissero: no, così la riprendono! Cominciai a capire che la mia vita era cambiata".

Il premier mostra la sua scrivania traboccante di carte: "Ci sono tutti i dossier". E svela: "La mattina inizio 8.30-9, sono un po' tiratardi. La sera faccio anche le 11". Poi Conte prosegue: "Si narrano tanti aneddoti, qualcuno lasciava le luci accese la sera per far vedere che lavorava. Io le spengo per risparmiare, negli uffici pubblici non c'è senso della spesa...". Il video (in cui fa capolino anche il portavoce Rocco Casalino che assicura: "Si scrive tutto da solo") ha subito ottenuto una lunga serie di commenti e di complimenti al premier.