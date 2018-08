(Fotogramma)

Il Gip del Tribunale di Trani Raffaele Morelli ha archiviato perché "la notizia di reato è infondata" l'inchiesta per usura bancaria a carico, insieme ad altre 61 persone, di Paolo Savona, ministro delle Politiche europee. Per Savona resta in piedi l'indagine della Procura di Campobasso per presunta usura bancaria.