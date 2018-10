Cosa prevede l'art. 10 della Costituzione

(Afp)

In base all'articolo 10 della Costituzione, richiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, contestuale all'emanazione del decreto legge su migranti e sicurezza, "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

"Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo - recita il comma 3 - nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

"Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici". In riferimento a quest'ultimo comma, la legge costituzionale 21 giugno 1967, numero 1, prevede che, come anche l'ultimo comma dell'articolo 26 che disciplina l'estradizione, non si applichi ai delitti di genocidio.