Salvini: "16 mld per reddito e Fornero"

(FOTOGRAMMA)

Per le modifiche alla legge Fornero ci saranno in manovra "fra i 7 e gli 8 miliardi di euro". Cosi il vice premier Matteo Salvini a 'Radio Anchi'io' su Rai Radio 1. Dunque, aggiunge, "se per la Fornero ci sono 7-8 miliardi per il reddito ci saranno 8 o 9 miliardi", visto che si tratta di "16 miliardi complessivi".



Alla domanda se siano sufficienti due miliardi di risorse per la flat tax, Salvini dice: "Non possiamo fare in cinque mesi quel che altri non hanno fatto in 10 anni". E ancora: "E' incredibile che dopo i disastri che ha fatto il Pd ci si rimproveri. Siamo qua da quattro mesi e la gente ha capito che, senza miracoli, facciamo quello per cui ci hanno votato, io nel mio su immigrazione, sicurezza, beni della mafia".



SPREAD - Inoltre, se anche lo spread sui titoli di Stato tornasse a salire, non ci sarebbe marcia indietro sui numeri della nota di aggiornamento al Def, precisa Salvini, rispondendo "no" ad una domanda su eventuali dietrofront in caso di impennata del differenziale tra il Btp a 10 anni del Tesoro e il corrispondente Bund tedesco. "La manovra guarda avanti e non torniamo indietro".



VERTICE - Le cifre fornite dal ministro dell'Interno arrivano a poche ore dall'intesa raggiunta dal governo, con il vertice a palazzo Chigi che ha confermato anche la clausola di salvaguardia per garantire il raggiungimento degli obiettivi dei conti pubblici. Un'intesa che prevede il rapporto deficit Pil al 2,4% per il 2019, per poi scendere al 2,1% l'anno successivo e all'1,8% nel 2021.



COPERTURE - Secondo quanto anticipavano fonti Lega e M5S, alla fine del vertice, le misure del contratto di governo per il rilancio economico del Paese sarebbero state finanziate con una copertura di circa 20 miliardi di euro tra reddito di cittadinanza, legge Fornero, flat tax e assunzioni straordinarie.