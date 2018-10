"Siamo 30mila", Italia 5 stelle a Roma

(Fotogramma)

Sono circa 30mila i presenti oggi al Circo Massimo per la kermesse di Italia 5 Stelle (FOTO). Lo fanno sapere gli organizzatori della festa M5S. L'obiettivo è chiudere la serata a quota 50mila presenze, viene spiegato. "Abbiamo battuto il record di presenze di sempre a Italia 5 Stelle già da stasera", ha detto Luigi Di Maio dal palco. "Siamo al governo - ha aggiunto - e riempiamo ancora le piazze. Vi voglio bene, grazie per quello che ci avete dato in questi anni".

"Continueremo a inondare le istituzioni di persone oneste", ha promesso il vicepremier. "Nel corso di quest'anno - ha spiegato - ho cercato di tenere sempre alti i valori del M5S. Finché li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere sempre di più. Ogni mattina l'unica cosa che mi passa per la testa è: come devo tenere fede ai valori per cui ci sostiene tanta gente".

Roberto Fico è tornato a Italia 5 Stelle, questa volta nei panni di presidente della Camera. "Una bella emozione", scrive su Instagram la terza carica dello Stato, postando una foto che lo ritrae sorridente al Circo Massimo, tra la gente. Sul palco della kermesse si esibiranno i gruppi "Todrani", "Ladri di carrozzelle" e la "Riccardo De Giorgi band", che suonerà la pizzica. Spazio anche al tango e alla musica anni '80.