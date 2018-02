"Ciao Bea, non ti dimenticheremo mai"

Emma Marrone con la piccola Beatrice Naso (Fotogramma)

"Fai buon viaggio mia piccola Bea...zia Emma non ti scorderà mai! Grazie per tutto l'amore che mi ha trasmesso". Così Emma Marrone ha voluto salutare la piccola Beatrice Naso, la 'bambina di pietra' scomparsa ieri all'età di otto anni. Sin dalla nascita, Bea era affetta da una malattia rara, una patologia sconosciuta, che oggi ancora non ha un nome e che le rendeva rigide le articolazioni. Emma aveva conosciuto Beatrice assieme a sua madre Stefania, morta sei mesi fa per un cancro al cervello.

Anche Ermal Meta, che in passato aveva incontrato Bea, ha deciso di ricordarla pubblicando su Facebook una foto che li ritrae insieme. "La piccola Bea è volata in cielo - si legge nel post -. Forse sentiva troppo la mancanza della madre. Adesso sarà fra le sue braccia amorevoli. Sono stato per poco con te, ma emanavi più vita di tante altre persone. Ciao piccolo angelo, adesso sei una stella".