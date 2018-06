Asia Argento: "Anthony era il mio amore"

Asia Argento con Anthony Bourdain (Fotogramma)

"Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore". Così Asia Argento, in una dichiarazione pubblicata sui social network ricorda il compagno Anthony Bourdain, chef di fama internazionale, trovato morto stamattina in un albergo in Francia in circostanze che i media locali attribuiscono ad un probabile suicidio.

"Anthony ha dato tutto se stesso - ha scritto l'attrice e regista italiana - in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato così tante persone e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Io sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la sua privacy e la mia".