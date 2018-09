Spuntano foto osè, corona a rischio per nuova Miss Italia

(Foto Fotogramma/Ipa)

Entro cinque giorni la Commissione di Garanzia di Miss Italia esaminerà la questione delle foto di nudo di Carlotta Maggiorana.

A scovare le immagini osè della nuova Miss è stato il settimanale Oggi che ricorda come il regolamento del concorso preveda che le partecipanti non debbano "essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti".

Le immagini riguardano un backstage di alcuni scatti realizzati nel 2015 sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma. Inoltre, Carlotta Maggiorana aveva vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009 e aveva posato per il calendario sexy del concorso.

Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, la neo Miss è attrice, è stata valletta in 'Avanti un altro', 'Paperissima' e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film 'Tree of life', con Brad Pitt e Sean Penn, in 'Un Fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni e nella fiction 'Onore e rispetto'.