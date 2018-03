Cybersecurity, arriva master ad hoc

Il 45% circa delle grandi imprese italiane destina dall'1 al 3% del proprio budget It alla security, che è una priorità per quasi il 40% dei Cio: questo perché sempre più ci stiamo trasformando in un’economia data-driven, con le minacce e gli attacchi informatici che si moltiplicano. Se, quindi, per il mercato It i dati in sé sono positivi, come esce dall'Assintel Report 2018, l'altra faccia della medaglia è che mancano i professionisti della sicurezza. Le aziende ne hanno estremo bisogno, ma il sistema scolastico e universitario italiano non riescono e formarli nei 'numeri' che servono al mercato dell’offerta.

Il mercato corre, le normative corrono (pensiamo alla scadenza del nuovo Gdpr), mancano le risorse: ecco perché le aziende Ict, attraverso il gruppo di lavoro sicurezza informatica di Assintel, hanno deciso di correre ai ripari, progettando un master ad hoc in Cyber security & data protection, che tratterà il tema in tutte le sue dimensioni, dalle infrastrutture di rete ai servizi ict, dalle minacce Ict alle misure di sicurezza, dal risk management alla governance e all’It law.

Dedicato a laureandi, laureati ma anche diplomati in ambito scientifico-tecnico e professionisti, ha lo scopo di formare quelle risorse che inizieranno da subito ad essere inserite in stage nelle aziende.