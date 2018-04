Lavorare in Antartide per un anno

(FOTOGRAMMA)

Un anno di lavoro in Antartide presso la stazione italo-francese 'Concordia' a oltre 3mila metri di altitudine. L'Enea ha lanciato la selezione per medici e tecnici: entro il 18 aprile 2018 è possibile presentare domanda per lavorare 12 mesi - da novembre a novembre 2019 - presso la stazione italo-francese 'Concordia' sul plateau antartico, nell’ambito della 34a spedizione italiana in Antartide.

MEDICI - In questa fase, spiega l'Enea, "sono richiesti medici con documentata esperienza nell’area dell’emergenza, un tecnico elettronico e un tecnico informatico". La selezione sarà effettuata dall’Unità Tecnica Antartide dell’Enea che, come ogni anno, "si occuperà di costituire e formare il gruppo tecnico-logistico di supporto alle attività scientifiche presso la base scientifica internazionale".

PERSONALE - Alla selezione, chiarisce ancora l'Enea, "può candidarsi esclusivamente personale già dipendente di Strutture sanitarie pubbliche (per i medici), Enti pubblici di ricerca e Università (per i due tecnici) con contratto a tempo indeterminato o che copra tutto il periodo in esame. Per tutti sarà necessario il nulla osta dell’ente di appartenenza".