Pittura ecologica in vetrina a Milano

'White', il bianco Oikos, la pittura ecologica che arreda le superfici, progetto insignito del 'Premio imprese per l’innovazione' per aver eliminato la formaldeide, è presente alla Milano Design Week con installazioni nelle più prestigiose location insieme ai più importanti architetti e designer: Stefano Boeri, Giulio Cappellini, Progetto CMR, Paola Lenti, Simone Micheli (VIDEO).

Oikos, la pittura ecologica che arreda, sottolinea una nota, rappresenta una "perfetta sintesi che unisce pittura, materia ed ecologia in un unico grande risultato: arredare le superfici e garantire aria sana negli ambienti".

Un progetto che non trova equivalente nel mercato e nasce dalla ferma volontà del presidente, Claudio Balestri, di trasformare le vernici tradizionali in pitture e materie senza formaldeide garantendo il massimo benessere a tutela della salute delle persone.

"Non vogliamo essere i soli -spiega il presidente, Claudio Balestri- a poter beneficiare di un risultato così importante, per cui desideriamo condividerlo con tutti i consumatori con un’azione di comunicazione attraverso le principali emittenti televisive, Rai e Sky, per informare che oggi è possibile arredare le pareti e le superfici di ogni ambiente nel massimo benessere".

Innovatori non solo di prodotti, ma anche di modelli di business ecologici, costruendo un network in cui architetti, progettisti e rivenditori vengono messi in contatto e collaborano all’interno di una community, un modello che trae ispirazioni dai social e trova un’applicazione concreta nel mondo del lavoro, tutti uniti da un comune interesse sviluppare un business ecologico.