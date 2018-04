Randstad premia Coca-Cola: "Orgogliosi per l'Employer Brand"

"È con grande orgoglio che riceviamo il Randstad Employer Brand. Siamo fortemente convinti che la passione, l’impegno e la professionalità delle nostre persone siano la via principale per la crescita del business e per questo investiamo costantemente nel loro sviluppo, offrendo un ambiente professionale dinamico, internazionale, dove valori come la passione per le sfide e l'impegno per eccellenza sono al centro delle attività quotidiane". Così Emiliano Maria Cappuccitti, direttore Risorse umane di Coca-Cola Hbc Italia, commenta il Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento ricevuto oggi a Milano, Palazzo Mezzanotte, in occasione del Randstad Award.

"Oltre a offrire percorsi di crescita strutturati, meritocratici e internazionali, siamo particolarmente orgogliosi - sottolinea - di aver introdotto già da diversi anni lo smart working, uno strumento di supporto concreto per perseguire l’equilibrio tra impegni professionali e vita privata e leva sicuramente vincente per essere competitivi e attrarre nuovi talenti".

"Questo approccio - aggiunge - ci consente di essere riconosciuti come un datore di lavoro interessante, in grado di avvicinare giovani talenti e professionisti che con le loro competenze e qualità possano consentire all’azienda di crescere verso traguardi sempre più importanti”.