"Intervenire su tasse e pensioni"

"Noi auspichiamo che il Paese abbia un governo, è necessario intervenire sulle tasse sul lavoro e sulle pensioni". Lo ha detto il segretario regionale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, che è intervenuto al congresso nazionale della Uiltec che si è aperto oggi alla stazione marittima di Napoli.

Sulle pensioni, ha rimarcato, "bisogna fare ancora qualcosa, dopo quanto è stato già fatto, per dare assegni dignitosi e allo stesso tempo permettere l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani".

E sul tema dei migranti Sgambati ha sottolineato che "un Paese che non è in grado di integrare le persone non è un Bel Paese e non è in grado di rappresentare il tema del lavoro".