Lavorare nel turismo grazie al corso per addetto Booking-Business Travel

Per chi vuole lavorare nel turismo, a Milano sta per prendere il via un'iniziativa di formazione gratuita che offre un'opportunità preziosa: diventare addetto al Booking - Business travel. Il corso, altamente professionalizzante e rivolto a neodiplomati o neolaureati, è organizzato a Milano dall'agenzia per il lavoro Idea Lavoro Spa, in collaborazione con Cisalpina Tours. L’obiettivo del corso è di formare professionisti in grado di 'Creare il viaggio d'affari ideale' e, al termine del percorso formativo, i candidati saranno in grado di: soddisfare le esigenze dei travellers e della loro azienda; ascoltare e condurre la conversazione per risolvere i problemi in modo tempestivo e in ogni circostanza; costruire un rapporto di fiducia e di credibilità con il cliente.

Non solo. Tra le skill formate, anche quella di essere un consulente di fiducia, offrendo consigli precisi e utili per dare la migliore consulenza esperienziale al viaggiatore in ogni situazione; di gestire le richieste per la risoluzione dei problemi operativi di biglietteria e le relative prenotazioni e assicurarsi che le richieste siano trattate con approccio sensibile verso gli accordi commerciali esistenti e secondo le travel policy concordate. Per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma o laurea; conoscenza approfondita dei principali pacchetti applicativi informatici; conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di una seconda lingua straniera; capacità di comunicazione scritta e verbale (di persona e al telefono); orientamento al servizio e alla soddisfazione del cliente; attitudine al problem solving, flessibilità.

Il corso di 160 ore, con partenza a fine gennaio/febbraio (orario 9-13, 14-18, dal lunedì al venerdì), e sede a Milano presso Idea Lavoro, è aperto a 20 partecipanti. E’ previsto un rimborso base giornaliero per i partecipanti. A fine corso per i migliori partecipanti sarà previsto un percorso di inserimento e assunzione in azienda ad Assago Milano Fiori. Gli interessati ambosessi possono inviare il proprio curriculum vitae corredato di foto con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Idea Lavoro Spa, e-mail milano@idealavoro.it.