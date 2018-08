Il settore finance non conosce crisi

Crescono del 25% le opportunità di lavoro in ambito finance rispetto al 2017. Secondo l'ultima indagine di Hunters Group - società di head-hunting leader nella ricerca e selezione di personale specializzato - non mancano le occasioni per gli esperti in contabilità analitica e controllo di gestione, per i responsabili amministrativi e i risk manager.

"Il settore legato all'amministrazione finanza e controllo - dichiara Davide Boati, Executive Director di Hunters, brand di Hunters Group - registra un significativo aumento di richieste di professionisti, con vari livelli di esperienza, che si occupino, per realtà nazionali e internazionali, della contabilità, del controllo di gestione e prevenzione dei rischi. Le aziende offrono opportunità di carriera e retribuzioni molto interessanti che possono arrivare anche a 80.000 euro all'anno per i responsabili amministrativi o i risk manager. A causa della crisi che ha colpito quasi tutti i mercati - aggiunge Davide Boati - per le aziende è diventata cruciale la gestione del rischio, non solo finanziario. Questo si è tradotto in un aumento del 25% delle richieste di professionisti che possano garantire la continuità del business in caso di attacchi". Ecco, quindi, i profili più interessanti.

-Esperto in contabilità analitica: conosce i principi di bilancio e supporta le attività relative alla preparazione del bilancio. Svolge adempimenti legati alle norme di separazione contabile e presidia le scadenze predefinite. Solitamente ha una laurea in Ingegneria gestionale o in Economia e Commercio. Retribuzione annua lorda: 38.000-45.000 euro/anno.

-Controllo di gestione: è responsabile dell’attività di controllo dei costi e del budgeting. Si occupa della revisione dei conti e della predisposizione del bilancio. Ha una laurea in Economia Aziendale. Retribuzione annua lorda: 35.000-48.000 euro/anno.

-Responsabile amministrativo: si occupa della gestione della tesoreria, del coordinamento della contabilità e di tutti gli aspetti fiscali. E' responsabile, inoltre, della predisposizione del budget e della stesura dei report. Svolge analisi finanziarie e gestionali volte al miglioramento delle performance. Ha una laurea in Economia e Commercio o in Ingegneria gestionale. Retribuzione annua lorda: 48.000-80.000 euro/anno.

-Risk Manager: si occupa dell’analisi del rischio in ogni ramo operativo dell’azienda e analizza continuamente i Kpi volti a migliorare i profili di rischio. Ha una laurea in Economia statistica. Un master in Risk Modelling è considerato un plus importantissimo. Retribuzione annua lorda: 50.000-80.000 euro/anno.