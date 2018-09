Umana: opportunità di lavoro in arrivo a Rovigo e Padova Sud

Una concreta opportunità di lavoro si apre per i territori di Rovigo e Padova Sud. La TMB, importante e storica azienda di componentistica in alluminio, nell’ambito di un programma di inserimento di risorse in produzione, in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Umana, ha in animo l’assunzione di persone da destinare agli stabilimenti di Ceregnano e Monselice.

Dopo la prima selezione, il programma di assunzione prevede l’attivazione di una Academy (gratuita) da 160 ore complessive per Operatore macchine utensili a controllo numerico (che sarà tenuta presso lo stesso stabilimento di Ceregnano) destinato a giovani disoccupati del territorio, diplomati in elettrotecnica e meccanica. Alla fine del percorso formativo, ideato e condotto in collaborazione con Umana Forma, i ragazzi saranno inseriti in azienda inizialmente in tirocinio retribuito per sei mesi (con indennità superiori a quelle minime tabellari), e successivamente con un contratto di somministrazione e di apprendistato.

L'obiettivo del corso attivato da TMB e Umana sarà quello di far acquisire ai giovani diplomati le conoscenze di base e apprendere le nozioni teoriche e pratiche per l'utilizzo di macchine utensili tradizionali e a CNC.

"La sfida derivante dalla complessità dei manufatti realizzati attraverso molteplici e sempre più evoluti processi industriali -dice Massimo Betto, presidente di TMB Spa- prevede oggi standard sempre più alti e necessita quindi di un costante aggiornamento di competenze dei nostri collaboratori. La formazione prima dell’ingresso in azienda, la formazione e l’addestramento durante l’evoluzione del ruolo e la crescita delle risorse umane, rappresentano per noi la linfa che ci dà la possibilità di gestire tecnologie sempre più complesse per clienti sempre più esigenti.

"Questo intervento, che segue altri analoghi già effettuati, va visto nel segno della continua ricerca di giovani motivati che nelle varie attività aziendali creeranno i prodotti di domani. La sfida sui mercati si vince con collaboratori preparati", conclude Betto.

Alla fine dell’Academy i corsisti saranno in grado di seguire misurazioni su materiali, leggere disegni tecnici e specifiche di produzione, preparare le macchine per la lavorazione a CNC, realizzare lavorazioni meccaniche, costruire l'utensileria di base per lavorazioni meccaniche semplici, lavorare con la programmazione Fanuc e Siemens, e mettere in pratica i concetti base di Lean Production.

Sono previsti anche moduli obbligatori sicurezza sul lavoro e diritti e doveri del lavoratore. "Con la scelta di attivare la selezione per l’Academy -spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana- TMB e Umana ripercorrono le nuove strade che sempre più frequentemente caratterizzano oggi i processi di recruiting nelle aziende che faticano a trovare nel mercato del lavoro persone con un bagaglio di competenze in linea con le proprie esigenze. Con l’avvio di una formazione breve e mirata, l’Academy appunto, si possono inserire nelle imprese giovani che a quel punto avranno le caratteristiche e le skills ricercate".

"La formazione pre-assuntiva -conclude Caprioglio- può risultare così un’ottima strategia, in grado di agevolare l’incontro fra i molti alla ricerca di una occupazione e le altrettanto numerose aziende che chiedono al mercato del lavoro giovani capaci e immediatamente operativi”.

L’Academy TMB, le cui selezioni sono già iniziate, prenderà avvio il 10 settembre.