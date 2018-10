Operatori logistici, a Bologna la formazione è gratis

Nell’ottica di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di personale qualificato, Articolo1, in collaborazione con Idea Lavoro Formazione, organizza a Bologna un ciclo di corsi di formazione gratuiti per operatori logistici abilitati alla conduzione e all’utilizzo del carrello elevatore con conducente a bordo.

L’iniziativa è indirizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni e il ritorno ad un’occupazione per i disoccupati over 50 anni. Il primo percorso formativo partirà alla fine del mese di ottobre, l’aula sarà composta di 12 partecipanti e prevede 20 ore di formazione (16 di teoria in aula e 4 di pratica).

Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al “Corso per carrellisti” e ai più meritevoli saranno proposte possibilità lavorative all’interno delle nostre aziende clienti. È richiesta disponibilità immediata. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura, allegando un CV aggiornato, indicando nell’oggetto “Corso di Formazione Operatori Logistici” a: bologna@articolo1.it o modena@articolo1.it. L’offerta è rivolta alle categorie individuate dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 - art. 31, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015.