Ilva, Bellanova: "Bene saldo pagamenti debiti fornitori indotto"

La viceministro Teresa Bellanova al tavolo Mise

"Una notizia che accolgo con grande soddisfazione, che testimonia l’impegno dell’amministrazione straordinaria per le imprese dell’indotto pugliese e conferma quanto già comunicato in differenti occasioni, anche a Taranto nell’ultimo confronto in Prefettura, circa l’urgenza inderogabile che avvertivamo verso la situazione di difficoltà delle imprese pugliesi". E' quanto dichiara il vice ministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova alla notizia comunicata dall'Ilva circa l’adempimento dei pagamenti dei debiti esigibili alle imprese dell’indotto pugliese per un plafond complessivo di oltre trenta milioni di euro, equivalente all’intero scaduto accumulato fino al 10 dicembre, tranne una piccola parte residuale che sarà pagata nei primi giorni di gennaio, il che garantisce "una ulteriore considerevole boccata d’ossigeno per i lavoratori e le loro famiglie. Sommando infatti gli oltre 30 milioni odierni ai 220 erogati nel corso dell’anno, si evidenzia un monte risorse non indifferente, frutto di un lavoro specifico in questa direzione" sostiene.

"Emersa nuovamente al tavolo del 22 dicembre scorso l’urgenza, su cui eravamo impegnati da tempo, - prosegue il vice ministro - è stata dunque affrontata e risolta. Mi sembra un ottimo viatico per il prosieguo del confronto tra AS, Azienda e Parti sociali che a gennaio riprende con un calendario fittissimo e che va incontro alla sollecitazioni più e più volte avanzate dal territorio".

"Anche per questo mi auguro, come l’intero governo e il presidente Gentiloni - prosegue - che lo sforzo indiscutibile messo proficuamente in campo, su questo come sul versante dell’ambientalizzazione e della copertura dei parchi minerari, e la disponibilità ad una Intesa su aspetti specifici, riporti tutte le parti allo spirito costruttivo necessario a concludere la trattativa nel più breve tempo possibile". Inoltre afferma Bellanova "che l’AS, nel dare comunicazione dei pagamenti, abbia voluto rimarcare gli sforzi in essere per onorare tutti gli impegni lo considero una ulteriore dimostrazione della serietà e del rigore, oltre che della concretezza, con cui AS e governo siedono al tavolo. Serietà e concretezza dimostrate limpidamente anche dalla disponibilità del governo a finanziare la fase gestionale che precede il closing dell’operazione con il nuovo investitore".