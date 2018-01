'Dirigenti industria', al via rubrica per i giovani

La rivista dei manager 'Dirigenti Industria' ha deciso di dedicare una rubrica ai giovani, uno 'spazio' aperto e pubblico che nasce, nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro, con il duplice scopo di favorire la diffusione della cultura e dei valori del lavoro, promuovendo al tempo stesso l’impegno dei manager presso le imprese e di coloro che svolgono l’attività di tutor in collaborazione con le scuole. E' quanto si legge in una nota di Cida, Federmanager e Aldai-Associazione lombarda dirigenti aziende industriali.

A meno di un anno dalla firma del protocollo d’intesa fra l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Valentina Aprea, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Delia Campanelli, il segretario Cida Lombardia, Franco Del Vecchio, e i referenti delle associazioni manageriali nel territorio, sono aumentate sia le iniziative presso le imprese sia i tutor esterni che hanno collaborato alla realizzazione dei programmi ministeriali in Lombardia.

Il protocollo d’intesa sottoscritto dal Miur e da Cida a livello nazionale lo scorso ottobre ha rafforzato ed esteso la collaborazione definendone gli obiettivi e creando un 'Comitato paritetico', coordinato dal Miur, per promuovere l'attuazione delle iniziative. Fra gli impegni Miur e Cida il protocollo d’intesa prevede l’attivazione di iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

A tale scopo, la rivista dei manager 'Dirigenti Industria' - che continuerà a promuovere nei confronti dei manager i siti ministeriali, come www.istruzione.it/alternanza e le informazioni che possono aiutare i manager a svolgere in modo più efficace le iniziative a favore dei giovani - ha aperto un canale preferenziale per i giovani. Nella rubrica www.dirigentindustria.it/giovani dedicata agli studenti sono e saranno sempre più disponibili: articoli di cultura del mondo del lavoro come problem solving, team work, comunicazione, negoziazione, responsabilità, rapporto cliente fornitore, etc; 'pillole' formative di complemento alle iniziative di alternanza scuola lavoro; notizie sui casi di successo; informazioni sulle prospettive di lavoro.

"Desideriamo offrire agli oltre 50 mila lettori unici della rivista 'Dirigenti Industria' le informazioni per realizzare con efficacia gli interventi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato, mettendo al tempo stesso a disposizione dei giovani una rubrica per favorire la diffusione della cultura del lavoro", ha dichiarato Romano Ambrogi, direttore della rivista 'Dirigenti Industria' e presidente di Aldai-Federmanager.

"La comunicazione pubblica, trasparente e gratuita delle informazioni sui contenuti e modalità di realizzazione delle iniziative dei manager a favore dei giovani testimoniano l’impegno della categoria per il futuro delle nuove generazioni e del Paese", ha dichiarato Giorgio Ambrogioni, presidente Cida.

"L’impegno e la collaborazione dei manager e degli insegnanti ai programmi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato sono determinanti sia per il miglior inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia per le prospettive di sviluppo economico e del sistema Paese", ha affermato Valentina Aprea, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia.

L'iniziativa rientra a pieno titolo fra gli obiettivi della collaborazione per i percorsi di alternanza scuola-lavoro che sono: favorire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-professionali, nonché relazionali e manageriali nel settore di riferimento e sulla base di appositi progetti formativi; promuovere azioni in favore dei giovani per l'orientamento e la formazione tecnica realizzata on the job, anche attraverso l'apporto di esperti aziendali nelle diverse attività didattico-educative collegate all'alternanza scuola lavoro.

E, ancora, promuovere, nel rispetto dei piani triennali dell'offerta formativa delle scuole nell'ambito della propria autonomia presso le istituzioni scolastiche, iniziative formative rivolte agli studenti, sulle tematiche riferite al proprio settore di riferimento; favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in relazione ai diversi settori produttivi, con specifico riferimento alle imprese aderenti al fondo e in coerenza con gli indirizzi di studio delle scuole coinvolte.