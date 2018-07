Al via domani gli Stati Generali delle Pmi e delle Professioni

Credito, regole del mercato e fisco: questi i tre argomenti al centro dell’appuntamento di domani a Roma tra imprese, economisti e istituzioni: “Gli Stati Generali della Piccola Impresa e delle Professioni”. All'evento, promosso da Valore Impresa e in programma dalle 9.30 al Teatro Eliseo a Roma, sono attesi un migliaio di partecipanti da tutta Italia per un confronto-incontro che generi idee e modelli che possano imporsi sulle politiche di indirizzo legislativo, influenzando consiglieri economici e mediatori istituzionali.

Un vero talk in stile televisivo a teatro, condotto da Giuseppe De Filippi (vice direttore TG5) e Manuela Moreno (vice capo redattrice esteri TG2), a cui interverranno diversi “attori” e protagonisti dal mondo politico, accademico e imprenditoriale del nostro Paese.

Tra le personalità politiche invitate molti nomi del nuovo e passato esecutivo tra deputati e ministri tra cui: Matteo Salvini, ministro degli Interni; Giovanni Tria, ministro dell’Economia; Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Barbara Lezzi, ministro per il Sud; Giulia Bongiorno, ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Laura Castelli, vice ministro Economia; Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari Regionali; Carla Ruocco, presidente Commissione Finanze Camera Deputati; Claudio Borghi, presidente Commissione Bilancio Camera Deputati; Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia; Matteo Renzi e Maria Elena Boschi (Pd); Pietro Grasso (Leu); Beatrice Lorenzin (Civica Popolare).

Ad aprire i lavori un video messaggio di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo e l'intervento di Don Francesco Pesce, incaricato Ufficio della Pastorale Sociale Diocesi di Roma. Alle 10.10 si terrà la relazione del presidente di Valore Impresa, Gianni Cicero sul tema: "“Percepire in tempo la necessità del cambiamento”.

Lo scenario italiano del credito (“Un sistema credito per il rilancio dell’economia reale del Paese”) sarà il tema del dibattito che si terrà nella mattina e a cui intervengono: Paola Iannarelli (Finanza di Sviluppo Valore Impresa), Renato Clarizia (Ordinario Diritto Privato Università di Roma Tre), Francesco Di Ciommo (Professore alla Luiss -Centro Studi Valore Impresa); Luca Beghetto (Consigliere Delegato Microcredito Italiano S.p.A); Guglielmo Belardi (Mediocredito Centrale S.p.A.); Dane Marciano (Ceo di Affidaty S.p.A.).

A seguire, le regole del mercato': “Valore Impresa un modello per la crescita dell’economia reale del Paese”, con Giuseppe Cavuoti (presidente Rete Ufficio Italia), Andrea Gemma (professore di Istituzioni di Diritto Privato all’Università di Roma Tre), Roberto Basso (Presidente Consip S.p.A.; Antonino Galletti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Eugenio Ferrari (Presidente Assoretipmi).

Il dibattito sul fisco verterà sul tema "Equità fiscale presupposto necessario per il rilancio economico del Paese”. Vi partecipano Marco Ertman (Commercialista -Centro Studi Valore Impresa); Fabio Marchetti (Ordinario Diritto Tributario Luiss); Paolo Moretti (presidente Igs e direttore Centro Studi Valore Impresa); Diego Moscheni (Centro Studi Valore Impresa); Andrea Ferrari (presidente Associazione Italiana Dottori Commercialisti).

Sullo scenario internazionale intervengono: Diana Battaggia (Direttore Unido Itpo Italy - Onu per lo Sviluppo Industriale); Fabrizio Luciolli (presidente Comitato Atlantico Italiano e Atlantic Treaty Association- Ata); Marianna Simeone (delegata Stato del Quebec in Italia). Per i pareri degli economisti intervengono: Claudio Borghi; Antonio Maria Rinaldi; Silvano Moffa.