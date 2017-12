RomaSposa 2018, in scena tra tradizione e sogni circensi

Abito classico o contemporaneo? Tradizione o sogni circensi? Tra le tante idee e i suggerimenti sulla cerimonia nuziale attesi a RomaSposa 2018, in programma al Roma Convention Center La Nuvola dal 18 al 21 gennaio, sembra prevalere il desiderio di una sposa decisa ad esprimere la propria personalità, anche quella circense. La 30esima edizione del Salone nazionale dell’abito da sposa, che per la prima volta ha luogo nello spazio espositivo La Nuvola, promette di stupire con tutte le novità del settore. RomaSposa è l’occasione per far sognare ogni coppia decisa a realizzare i propri desideri, organizzando al meglio il giorno del 'sì' e creando la perfetta armonia tra location, allestimenti e abiti da sogno. Un viaggio a 360 gradi nel mondo del wedding per scoprire le ultime tendenze di tutte le categorie merceologiche, tra addobbi floreali, bomboniere, location, fotografie, torte nuziali, liste di nozze e accessori per invitati e sposi.

L’abito da sposa si rinnova prestandosi alle scelte e agli stili più vari, spaziando dalla leggerezza romantica del pizzo al tocco audace di geometrie, volumi e scollature. Per le coppie più giovani una soluzione easy-chic, di tendenza per i matrimoni in programma nei mesi estivi, è quella del Beach wedding, intimo e non convenzionale, dove a sposi e invitati si concede un look decisamente meno formale, con accessori floreali e tessuti leggeri che diventano protagonisti. Per la sposa che vuole sorprendere una soluzione audace è l’abito ispirato al mondo circense: si alza così il sipario sul giorno delle nozze, in un’atmosfera magica e originale, con corpetti decorati, ampie scollature sulla schiena e sul décolleté, uno spettacolo di artigianalità in cui sono i tessuti ricercati e le trasparenze a catturare l’attenzione.

Tra le proposte in mostra a RomaSposa 2018 torna lo stile boho-chic che strizza l’occhio al passato con morbidi scolli a barca o spalline sottilissime. Non mancano però anche le maniche, ampie o vaporose, e le gonne arricchite da strascichi leggeri, meglio se impreziositi da dettagli con nastri dal sapore retrò e vicini alle tonalità del rosa antico. Per gli amanti della tradizione vale la regola 'less is more', dove a vincere è l’eleganza sobria e raffinata dello stile classico, con linee decise impreziosite da applicazioni floreali, pizzi pregiati, ricami eleganti e gonne a sirena a garanzia di un fascino inimitabile e senza tempo.

Gli splendidi e originali modelli della couture saranno i protagonisti indiscussi delle sfilate di RomaSposa 2018, con un’agenda ricca di appuntamenti dedicati alla presentazione di abiti da sposa, sposo e cerimonia. I make up artist presenteranno tutte le ultime novità per realizzare un trucco e un’acconciatura glamour e adatta ad ogni look, mentre le future coppie potranno soddisfare ogni dubbio e curiosità sull’organizzazione delle nozze grazie alle nuove proposte delle oltre 300 aziende presenti in fiera. Oltre agli abiti, a RomaSposa 2018 tanti spunti e soluzioni anche per la cerimonia nuziale. Per le fedi, ad esempio, la possibilità di scelta è molto varia: più̀ di 170 i modelli esistenti, completamente fatti a mano e realizzabili ad hoc in base al gusto dei futuri sposi, sia per estetica che per preziosità̀ di metallo per una soluzione adattabile a ogni tipo di budget.

Quanto alla location l’attenzione si posa su ricevimenti 'open air' alla ricerca di atmosfere magiche, fuori dalle regole del tempo, in perfetto stile naif-chic dove gli allestimenti esaltano la bellezza della natura. Largo alla fantasia nella scelta della mise en place: tovaglie non lavorate di tessuti naturali e centrotavola bucolici saranno un must. Sì quindi a materiali naturali come legno, ferro battuto, rami e fiori di campo.

La manifestazione dedicata al wedding è arricchita dall’area Wed academy, uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, è infatti l’occasione imperdibile per ricevere consigli e fugare dubbi sulle nozze, dal look al galateo.