Lineapelle apre il 2018 a Londra e New York

Il 2018, per l’area pelle globale, inizia sotto il segno di Lineapelle. Il più importante network fieristico per la fornitura del fashion & luxury system (concerie, accessori e componenti, tessuti e sintetici) apre l'anno con le due preview internazionali di Londra e New York, ribadendo la sua importanza e consolidando la sua leadership.

Il 23 gennaio, nella sede dell’Ham Yard Hotel di Londra, si svolgerà Lineapelle London, evento di forte attrattiva per il mercato britannico, per i brand (visitatori di riferimento della rassegna) e i suoi stilisti, sempre orientati alla ricerca dei materiali migliori e più adatti ad esprimere la loro tradizionali estrosità e capacità di rompere gli schemi.

Evento trendy, caratterizzato da un tono informale, Lineapelle London ospita 49 espositori e offre ai visitatori la possibilità di partecipare a un seminario stilistico di approfondimento delle tendenze per stagione estiva 2019. Nata a febbraio 2009, Lineapelle London, è una fiera di nicchia, che due volte l’anno (gennaio e luglio) si propone come riservato e stimolante laboratorio creativo e commerciale.

Il 31 gennaio e il 1° febbraio, invece, si svolgerà, presso il Metropolitan Pavilion, Lineapelle New York. Riferimento fieristico d’alta gamma per il mercato nordamericano, la fiera apre le porte a 123 selezionati espositori di fascia alta (in netta crescita sull’edizione di un anno fa), offrendogli la possibilità di intercettare le necessità di un mercato fondamentale per l’area pelle. Tre i seminari stilistici in calendario (due il primo giorno, uno il secondo), affiancati da uno workshop tecnico di analisi e approfondimento sul 'materiale pelle' dal titolo Know Your Leather.

Lineapelle London e Lineapelle New York presenteranno in anteprima le collezioni ispirate a Emphaty, tema stilistico sviluppato dal Comitato Moda per la stagione estiva 2019. Si tratta di un percorso di ricerca rivolto a materiali, colori e superfici caratterizzato da pulizia ed emozioni tattili, dal piacere di stratificare le lavorazioni per creare effetti ricchi e sorprendenti, e da nuove suggestioni che incrociano natura e tecnologia. Un tema perfetto per essere interpretato sia dai prodotti più fashion che da quelli athleisure più in voga.

Le due preview internazionali introducono l’evento clou per l’area pelle globale: Lineapelle94. In programma a Milano (Fieramilano Rho) dal 20 al 22 febbraio. La fiera rappresenta un giro d’affari complessivo superiore ai 150 miliardi di euro e a un mese dall’apertura ha superato la soglia dei 1.200 espositori, per una crescita superiore al 4% rispetto all’edizione di riferimento di febbraio 2017.