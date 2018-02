Per vini premiati a Concours Mondial Bruxelles +40% vendite

Le medaglie assegnate dal Concours Mondial de Bruxelles rappresentano una sorta di ‘guida’ per la qualità e sono in grado di incentivare le vendite fino al 40% in più, secondo uno studio interno realizzato dall’unico concorso itinerante al mondo, che ogni anno premia i migliori vini provenienti da ogni angolo del pianeta. In base al sentiment generale registrato tra gli attori coinvolti (rivenditori, produttori e importatori), un riconoscimento ottenuto da una competizione internazionale può infatti avere un impatto reale sulle scelte dei consumatori, soprattutto tra i neofiti, che si affidano alle medaglie quando devono scegliere un vino per un’occasione speciale oppure quando desiderano regalare una bottiglia.

E se in generale l’incremento delle vendite è a doppia cifra, le percentuali differiscono comunque a seconda dei Paesi presi in considerazione. In Belgio, ad esempio, una medaglia d’oro del Concorso può incrementare le vendite del 18%, in Spagna dal 20% al 30%, mentre in Portogallo e in Bulgaria può superare il 40%. A spingere maggiormente le vendite sono in particolare le medaglie 'Gran Oro' e 'd’Oro', che denotano naturalmente ‘un’offerta migliore’, pur appartenendo alla stessa categoria di prezzo dei vini identificati con la medaglia 'd’Argento'.

Anche sul fronte degli ordini di medaglie adesive, i risultati sono più che performanti: un’analisi specifica del Concours Mondial de Bruxelles mostra non solo che i ‘bollini’ sono frequenti nelle enoteche, nei negozi di gastronomia e nei supermercati, ma anche che a richiederli è ben il 69% dei Paesi premiati nel 2016. In testa, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Sud Africa, Bulgaria, Cile, Grecia e Messico. Considerando le Nazioni con il più basso numero di distinzioni, come Macedonia e Slovenia, si registra comunque un aumento degli ordini di medaglie adesive nel 2017 rispetto al 2016. E ora si guarda al 2018 e alla prossima edizione, la 25ma, del Concours Mondial de Bruxelles che si svolgerà dal 10 al 13 maggio nel distretto cinese di Haidian, a Pechino. Data ultima per l’iscrizione e per l’invio dei campioni: 1 marzo 2018.