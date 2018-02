'Italia a Tavola', ecco i vincitori

I 313.300 votanti che hanno partecipato al sondaggio di 'Italia a Tavola' hanno scelto i 7 vincitori: Rocco Pozzulo, Giuseppe Vitiello, Iginio Massari, Luca Vissani, Marina Milan, Patrizio Roversi e Ernst Knam. Un’edizione da record che ha celebrato nel migliore dei modi il 10° compleanno del Premio. Il panel di esperti che ha strutturato il sondaggio 'Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza' - sostenuto quest’anno dai main sponsor Grana Padano, Trentodoc, Mozzarella di bufala campana Dop e Pentole Agnelli - aveva curato nei dettagli questa edizione introducendo la categoria 'Campioni' con i 26 vincitori delle passate edizioni e riservando a 'Pizzaioli' e a 'Pasticceri' una categoria singola a testa, separata dai 'Cuochi', per valorizzare le singole professionalità.

E le novità, che consistevano anche nel cambio di denominazione con la sostituzione di 'accoglienza' al posto di 'ristorazione', sono piaciute al popolo del web che ha partecipato in massa alle votazioni, confrontandosi anche durante le otto settimane con commenti, post, pubblicità e apprensione nel tifare il proprio prescelto. Un dato che ha superato di gran lunga il risultato finale dello scorso anno quando a fine sondaggio i votanti erano 197mila.

Al di là dei risultati, il sondaggio ha ampiamente raggiunto i propri obiettivi che da sempre non tengono conto solo di chi vince e chi non vince, ma mirano a creare un momento di confronto, di condivisione, di discussione in materia di enogastronomia e accoglienza.