Maria Teresa Basile Varvaglione nuovo presidente Mtv Puglia

Cambio ai vertici del Movimento Turismo del Vino Puglia. I soci, giunti da ogni parte della regione, si sono riuniti ieri in Assemblea presso la sede legale a Bari, per eleggere il nuovo Consiglio che resterà in carica per il mandato 2018-2020. La presidenza è stata conferita a Maria Teresa Basile Varvaglione.

Si amplia a 10 il numero dei consiglieri, data la corrispondente crescita del numero delle cantine associate al Consorzio con tante riconferme e alcune new entry. Nominati: Gianfelice d’Alfonso del Sordo (Cantina d'Alfonso del Sordo) per la provincia di Foggia; Sebastiano de Corato (Rivera) per la provincia di Barletta - Andria - Trani; Doni Coppi (Casa Vinicola Coppi) e Alessandra Tedone (Torrevento) per la provincia di Bari; Maria Teresa Basile Varvaglione (Varvaglione 1921) e Giuseppe Sportelli (Amastuola) per la provincia di Taranto; Giuseppe Palumbo (Tormaresca) per la provincia di Brindisi; Marcello Apollonio (Apollonio Casa Vinicola), Piernicola Leone de Castris (Leone de Castris), Gianvito Rizzo (Feudi di Guagnano) per la provincia di Lecce.

Il nuovo Consiglio ha quindi eletto il nuovo presidente del Movimento, a cui va l’importante compito di guidare 70 tra le migliori aziende vinicole di Puglia, la più ampia rappresentanza della regione, con l'intento di avvicinare i consumatori al mondo della produzione e far conoscere i territori, la storia e la tradizione enologica locale. Alla vicepresidenza del Consorzio è stato nominato Gianvito Rizzo. Resta in carica il direttore Vittoria Cisonno.

“Accetto con grande piacere - dichiara la neo presidente - questo nuovo incarico. Ringrazio Sebastiano de Corato e il Consiglio uscente per aver portato a livelli di maturità il Consorzio. Mi impegno a far sì che il Movimento Turismo del Vino Puglia continui ad essere il motore della crescita dell’enoturismo regionale, valorizzando le eccellenze dei nostri territori vitivinicoli e condividendo a fondo obiettivi, progetti e opportunità”.

Maria Teresa Basile Varvaglione raccoglie il testimone da Sebastiano de Corato che ha guidato Mtv Puglia per due mandati consecutivi, limite ultimo fissato da Statuto per la guida del Consorzio.

"Lascio la presidenza - spiega Sebastiano de Corato - in ottime mani. In questi ultimi 6 anni, il settore è cresciuto e ha raggiunto una sua maturità, ma c’è ancora molto da fare per potenziare questa rete di azienda. In pochi anni abbiamo sviluppato un nuovo modo di fare turismo, legato al territorio, alle sue bellezze paesaggistiche e alle eccellenze enologiche della nostra regione. Sono certo che il nuovo presidente saprà lavorare egregiamente in questa direzione".