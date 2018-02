Regioni: "Si apre nuova fase per centri impiego"

Cristina Grieco

“Un nuovo ruolo dei centri per l’impiego nel rilancio delle politiche attive per il lavoro: un obiettivo raggiunto di cui le Regioni sono soddisfatte perché è finalmente terminata la fase transitoria relativa al personale che era iniziata nel 2015”. Lo ha dichiarato Cristina Grieco, assessore della Regione Toscana e coordinatrice della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dal ministero del Lavoro. “Senso di responsabilità istituzionale e principio di leale collaborazione ha spiegato Grieco- sono stati i punti cardinali che ci hanno consentito di traghettare, dopo l’esito referendario, le politiche attive per il lavoro verso una governance più equilibrata e più efficiente. Nella fase transitoria siamo anche riusciti a non interrompere mai i servizi, nonostante la fase complicata, e sotto questo profilo un plauso va proprio al personale dei centri per l’impiego".

"Oggi si apre una nuova fase con il rafforzamento dei servizi, 1600 unità di personale aggiuntivo, e con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni: c’è un quadro più chiaro delle responsabilità con i compiti di indirizzo affidati al Governo, quelli di coordinamento che fanno capo all’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) e l’erogazione dei servizi che spetta alle Regioni attraverso specifici modelli organizzativi, più in linea con le esigenze del territorio, e le attività dei centri per l’impiego", ha aggiunto. La coordinatrice degli assessori regionali al Lavoro ha poi detto: "Abbiamo cercato di fare sistema raggiungendo con l’accordo unanime di tutte le Regioni, nonostante le diversità organizzative e le specificità territoriali, intese importanti su provvedimenti e riparti fondamentali, arrivando a dare un quadro di certezze per tutti i lavoratori, a tempo determinato e a tempo indeterminato, dei centri per l’impiego".

"Credo che le Regioni abbiano dato un contributo importante anche per l’attuazione del programma Garanzia Giovani - ha proseguito Cristina Grieco - con misure che hanno consentito negli ultimi tre anni di far scendere il tasso di abbandono scolastico e che hanno fatto anche aumentare in modo considerevole le assunzioni incentivate, facendo diminuire la percentuale dei giovani Neet, ovvero coloro che non sono iscritti a scuola, all'università, non lavorano e nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale". "Mi auguro che la nuova legislatura consenta di proseguire celermente lungo questa strada rendendo stabili ed anzi incrementando le risorse destinate a rilanciare il mercato del lavoro nel nostro Paese”, ha concluso.