Pensioni, Boeri: "Dalla politica promesse insostenibili"

(Fotogramma)

Sulle pensioni ancora oggi dalla politica arrivano "promesse da marinaio, insostenibili". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in occasione dei 120 anni dell'Istituto. Per Boeri, "l'altra faccia della medaglia della poca consapevolezza che si è voluta creare in molti italiani, ritardando per molti anni le campagne di informazione su quelle che erano le implicazioni del passaggio al modello contributivo, ha permesso a molti politici di capitalizzare su queste inconsapevolezze".

"Perché molte promesse - ha spiegato - che si sentono anche oggi fare, che promettono trattamenti pensionistici più generosi, non contributivi, che promettono alle persone di andare in pensione prima senza riduzioni attuariali dell'importo delle loro pensioni, si reggono sul fatto che persone inconsapevoli del funzionamento del nostro sistema pensionistico possono in qualche modo non capire che queste sono promesse da marinaio, insostenibili, che metteranno in gioco il funzionamento del nostro sistema pensionistico".