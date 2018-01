Chimici: "Bene riconoscimento ruolo positivo nostra professione sanitaria"

Nausicaa Orlandi

"Questo disegno di legge approvato in Senato riconosce il ruolo positivo della figura del chimico, proprio perché la chimica ha un ruolo primario nel miglioramento delle condizioni generali di salute e benessere per l’uomo e per ciò che lo circonda. È un risultato perseguito da anni che conferma l’assoluta centralità dei chimici per la salute delle persone e riafferma le loro competenze nel comparto sanità". Così Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio nazionale dei chimici, commenta il disegno di legge Lorenzin S. 1324 che all'articolo 8 del provvedimento istituisce la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, riconoscendo la professione di chimico come 'professione sanitaria'.

"Il chimico riveste oggi -continua Orlandi- un ruolo centrale all’interno del Sistema Paese, quello di contribuire al miglioramento, allo sviluppo e all’innovazione dei processi produttivi e gestionali, e di essere determinante per la salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori, per la tutela dell’ambiente e per realizzare nuovi prodotti sostenibili".

"Infine, la creazione di una Federazione di ordini permetterà una proficua sinergia e un arricchimento reciproco fra i fisici e i chimici che ci vedrà protagonisti nella definizione dei decreti attuativi del ddl Lorenzin", conclude.