Innovaway, Nicolais conferma presenza in comitato scientifico

Antonio Giacomini e Luigi Nicolais

L'ex ministro Luigi Nicolais, conferma per il 2018 la sua presenza nel comitato scientifico del Gruppo Innovaway. La sede di Napoli del Gruppo Innovaway, nel centro polifunzionale del Comune di Napoli di Soccavo, è nata nel giugno del 2007 grazie all’impegno di Nicolais, nel pieno della sua carica di ministro, che ha coinvolto i principali player dell’informatica italiana, l’Università L’Orientale e le istituzioni locali nel creare a Napoli uno dei più importanti competence center del Sud Europa dal 2014 acquisito da Innovaway. Innovaway è una società napoletana di informatica creata nel 1997, conta più di 600 dipendenti, di cui il 55% donne e il 63% laureati, con un’età media di 35 anni. Il gruppo è attivo in sette sedi (Napoli, Milano, Roma, Torino, Palermo, Catanzaro, Tirana) erogando i suoi servizi in 25 lingue e svolgendo la sua attività in tutto il mondo, in più di cento paesi.

L’'offerta di It service management, che ha il suo cuore a Napoli nel quartiere di Soccavo, si avvale di un multilanguage service desk interno, unico in Italia e tra i primi in Europa, in grado di gestire qualunque esigenza di contatto delle aziende clienti con i propri dipendenti. L'area It risponde globalmente alle necessità informatiche e tecnologiche dei clienti con un team di esperti in grado di analizzare e progettare, attraverso metodologie consolidate, un'ampia gamma di servizi per affrontare le sfide dell'innovazione, del cloud, del mobile, dei social e dei big data, dalla progettazione alla realizzazione fino alla manutenzione e gestione.

"Il ruolo di Nicolais nel Gruppo Innovaway -dichiara il ceo di Innovaway, Antonio Giacomini- è strategico per la visione d’insieme che gli deriva dalle importanti scommesse vinte nel corso della sua carriera e dall'esperienza acquisita sia sul fronte della ricerca e dell’innovazione sia sul versante politico istituzionale, nazionale e locale". "Come membro del comitato scientifico del Gruppo -fa notare- Nicolais coadiuva, tra l'altro, il board aziendale nelle attività di internazionalizzazione. Il suo ingresso nel 2017 nel comitato ha consentito di imprimere una svolta decisiva all’organismo, diventato un vero e proprio Osservatorio sull’innovazione e sulle nuove tecnologie".