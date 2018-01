Milano, a giugno 9° edizione Festival del lavoro

È Milano la città scelta per ospitare la nona edizione del Festival del Lavoro, l’evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. L'evento, infatti, si terrà dal 28 al 30 giugno, al MiCo, il centro congressi più grande d’Europa.

Una tre giorni, spiega una nota dei consulenti, che, in continuità con le edizioni precedenti, non sarà solo un evento di categoria, ma un appuntamento irrinunciabile per gli attori del mercato del lavoro e per i rappresentanti della società civile.

Dibattiti e confronti con il mondo politico e istituzionale, approfondimenti sulle ultime novità normative e riflessioni strategiche per il rilancio dell’economia del nostro Paese e dell’occupazione dei più giovani saranno al centro dell’edizione 2018.