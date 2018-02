Learn Italy Usa, marketing e communication al top

Dopo il successo del corso 'New media, events and communication', con docenti del mondo del giornalismo e della comunicazione, Learn Italy Usa ha presentato, con la collaborazione del consolato generale di New York e alla presenza del console generale, Francesco Genuardi, un nuovo percorso di alta specializzazione intensivo di 120 ore in quattro settimane dal titolo 'Made in by Italy-marketing and communication' che si terrà nel mese di giugno. Il console generale, insieme al presidente di Learn Italy, Massimo Veccia, ha anche consegnato i diplomi ai ragazzi che stanno concludendo il master 'Torno Subito' in 'New media and communication', in collaborazione con l'Unione europea e la Regione Lazio. La grande novità è che nel prossimo master di giugno, per la prima volta, la formazione sarà aperta anche a studenti americani di origine italiana residenti a New York e ad università americane, con l'obiettivo di creare una sinergia tra i giovani dei due lati dell'Oceano.

"Ci lanciamo in una nuova sfida: aprire i nostri corsi -spiega Massimo Veccia, presidente del Gruppo Learn Italy- a classi miste che sviluppino non solo relazioni formative, ma anche sociali e professionali tra persone di continenti diversi. Costruire un'offerta formativa capace di rispondere ad esigenze diverse è una sfida in linea con i tempi non possiamo più pensare a relazioni economiche e comunicazione chiuse all'interno dei confini nazionali. Siamo nell'epoca della globalizzazione, dei servizi e del linguaggio".

Learn Italy promuove già da anni una formazione dall'Italia verso gli Usa (e verso la Cina), ma è la prima volta che decide di aprire le porte a partecipanti americani. "Abbiamo pensato -sottolinea Veccia- fosse giusto stringere ancora di più i rapporti con una Città che in questi anni ci ha accolto e dato tanto. Learn Italy, insieme con i propri partner internazionali, metterà a disposizione delle borse di studio a copertura parziale dei costi di partecipazione, da assegnare sulla base di una valutazione del nostro Board didattico.