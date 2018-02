Gaetano Penocchio confermato alla guida dei veterinari

Gaetano Penocchio

Gaetano Penocchio presidente uscente della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) è stato riconfermato alla guida della Federazione per il prossimo triennio. Penocchio ha ricevuto il 94% dei consensi e ha parlato di "un premio alla squadra e al suo lavoro".

"Il prossimo mandato si preannuncia tra i più impegnativi per la nostra categoria" ha commentato Penocchio, che dal triennio appena concluso riceve in eredità autentici e grandi cambiamenti per la professione. "Alcuni sono molto attesi –ha spiegato Penocchio– altri sono da non subire. Tutti in ogni caso richiedono grande preparazione ad ogni livello".

La definizione delle cariche verrà effettuata venerdì 16 nella sede Fnovi di via del Tritone. In base ai risultati della tornata elettorale, il nuovo Comitato Centrale per il triennio 2018-2020 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani sarà composto da: Barzon Lamberto, Bernasconi Carla, Bossù Teresa, Buono Vincenzo, Cammi Medardo, Gissara Raimondo, Limone Antonio, Loretti Enrico, Mulas Daniela, Penocchio Gaetano, Pierpattisti Cesare, Re Gianni, Ros Eriberta. Sono stati inoltre eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti: Camaiani Roberto, Navas Luigi, Pelati Monica, Tel Giovanni.