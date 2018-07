Anf, Luigi Pansini confermato segretario generale

Luigi Pansini

L’avvocato Luigi Pansini di Bari confermato segretario generale dell’Associazione nazionale forense. Pansini si avvia così al secondo mandato, avendo guidato l’Anf nel corso dell’ultimo triennio. Il segretario dell’Anf, 49 anni, è avvocato civilista e fallimentarista a Bari, dove è stato dirigente della sede locale dell’associazione, da 15 anni tra i protagonisti della vita politica forense. Affiancano Luigi Pansini quali componenti del consiglio direttivo: Francesco Mazzella di Napoli, Valeria Rodelli di Lecce, Paola Fiorillo di Salerno, Donata Giorgia Cappelluto di Palermo, Urbano Rosa di Firenze e Giampaolo Di Marco di Vasto.

Nel corso del consiglio nazionale eletti anche il nuovo presidente, Giovanni Delucca di Bologna, e i due vicepresidenti, Federica Mariottino di Napoli e Franco Uggetti di Bergamo.

"Sono orgoglioso -ha detto- della fiducia che la mia associazione ha riposto nuovamente in me; al centro dell’attività di Anf vi sarà l’esigenza di continuare il processo di riforma della professione, di guardare alle nuove forme di organizzazione del lavoro, di presidiare senza tentennamenti la tenuta della giurisdizione, di favorire l’esercizio della professione con particolare riferimento alle giovani generazioni. Un triennio sicuramente molto delicato nel corso del quale l’Anf deve leggere e decodificare la realtà che si trasforma e i diversi contesti nei quali l’avvocatura opera e proporre idee per governare il cambiamento, che riguardi tanto la giurisdizione quanto la professione".