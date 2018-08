Da problem solving a network, l'Hackathon ormai è must

Gli hackathon stanno diventando sempre più popolari tra le aziende e, nonostante la maggior parte venga ancora organizzata da realtà It, questi eventi stanno acquisendo via via più importanza per le imprese di tutti i settori. Secondo i consulenti Hays It Services - divisione del gruppo Hays dedicata allo sviluppo dell’It contracting - per i professionisti in ambito digital, gli studenti o coloro che sono in cerca di un impiego nel settore, partecipare a un hackathon può rivelarsi fondamentale per migliorare le proprie abilità e incrementare la propria spendibilità professionale.

Gli hackathon riuniscono professionisti It e digital chiamati a creare qualcosa di nuovo o trovare soluzioni innovative per risolvere questioni delicate, che sia attraverso lo sviluppo di app, tecnologie robotiche o nuovi modelli di business. Questi eventi attraggono moltissimi talenti, dai professionisti più esperti ai giovani all’inizio della loro carriera.

“Un tempo dominio della cosiddetta cultura startup, gli hackathon stanno ormai diventando uno strumento mainstream, utilizzato dalle aziende per trovare idee innovative, creare nuovi accattivanti prodotti e reclutare talenti in ambito It", spiegano gli esperti di Hays It Services. "Gli hackathon - assicurano - apportano numerosi benefici alle aziende, grandi e piccole, in tutti i settori. La varietà di professionisti che vi partecipano porta diversità di pensiero e, di conseguenza, vengono generati prototipi e idee innovative. Senza gli hackathon il tasto 'like' e la chat di Facebook non esisterebbero, così come alcune note app di messaggistica istantanea”.

Ma gli hackathon non sono profittevoli solo per le aziende, bensì sono uno strumento utilissimo anche per i professionisti. Ecco alcuni dei motivi per cui esperti It, studenti e candidati dovrebbero prendere parte a questi eventi.

1. Si impara in un ambiente 'a basso rischio'. È più facile essere coinvolti in progetti stimolanti durante un hackathon. In questo contesto, infatti, si è liberi di sperimentare nuovi approcci ai problemi che non ci si arrischierebbe a utilizzare nella propria realtà quotidiana. Durante un hackathon, infatti, non si mette a rischio la propria carriera e, nella maggior parte dei casi, vi è la possibilità di vincere premi allettanti in caso di successo.

2. Si acquisiscono nuove abilità tecniche e si migliorano le proprie soft skills. L’hackathon è un ambiente 'sicuro' dove sperimentare nuove tecnologie e strumenti. Molto spesso vengono organizzati workshop ai quali sono presenti esperti e guru del settore con i quali confrontarsi per apprendere nuove abilità tecniche e rispolverare le proprie soft skills.

3. Si acquisisce esperienza trasformando i concetti in azioni. Per coloro che, nella loro quotidianità, hanno a che fare solo con una delle fasi del ciclo di vita del prodotto, gli hackathon sono un ottimo modo per comprendere ed essere coinvolti in ogni passaggio, dalla progettazione alla realizzazione.

4. Si costruisce il proprio network. Durante questi eventi, è facile entrare in contatto con molti professionisti del settore It e venire a conoscenza delle opportunità lavorative nelle aziende partner dell’evento. Un’ottima occasione, soprattutto per i professionisti più giovani, di costruire il proprio network di conoscenze professionali.

5. Si acquisisce esperienza in differenti settori. Durante un hackaton, è possibile osservare da vicino come diverse realtà affrontano i problemi e sviluppano idee innovative. Si possono sperimentare le diverse tecnologie e piattaforme utilizzate e perfino imparare nuovi linguaggi di programmazione.

6. Si migliora la propria capacità di problem solving. Imparare a lavorare velocemente e focalizzarsi sui risultati, essere flessibile e adattare il proprio approccio al lavoro: partecipare a un hackathon è utile per sviluppare tutte queste capacità, lavorando in team e su progetti complessi.

7. Si può ottenere riconoscimento dall’esterno. Spesso, anche per un 'maestro della programmazione', è difficile ottenere visibilità e riconoscimento. Gli hackathon sono l’occasione giusta per dimostrare le proprie abilità e distinguersi all’interno della più ampia comunità digital.

“Gli hackathon - sottolineano gli esperti di Hays It Services - sono davvero il modo migliore per imparare e acquisire competenze velocemente. Partecipare a questi eventi significa rafforzare le proprie abilità e renderle spendibili anche in futuro. Inoltre, prendere parte a un hackathon significa arricchire notevolmente il proprio cv, dando un chiaro segnale a recruiter e potenziali datori di lavoro che si è disposti a mettersi in gioco, che si è realmente appassionati della propria area di competenza e che si è motivati a sviluppare la propria carriera in ambito It”, concludono.