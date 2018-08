Mostra Venezia: in 'vetrina' anche formazione e master cinematografici

La formazione cinematografica sul red carpet a Venezia. Anche quest’anno Cna Comunicazione e l'Università Ca' Fosc ari, infatti, si affacciano al mondo del cinema partecipando con diversi eventi alla 75sima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Si comincia sabato 1° settembre (ore 10,30), nello Spazio Regione Veneto dell’hotel Excelsior, con la presentazione del Ca’ Foscari Short Film Festival, appuntamento primaverile per le scuole di cinema internazionali in tema di cortometraggi e il master in Fine Arts in Filmmaking, la nuova opportunità legata al cinema in tema di formazione.

All’iniziativa saranno presenti Flavio Gregori, prorettore dell’Università, Roberta Novielli, direttrice Ca’ Foscari Short Film Festival e master in Fine Arts in Filmmaking, Luisa Zanoncelli, presidente del comitato scientifico Fondazione Levi, e Filippo Dalla Villa, presidente nazionale e Veneto di Cna Comunicazione e T.A. In questi giorni, inoltre, si sta svolgendo presso la Viu, Venice international university il corso intensivo di cinema 'Filming Venice summer school' con studenti da vari paesi che realizzeranno 4 cortometraggi che verranno poi proiettati nella prossima edizione dello Short.

I partecipanti sono assistiti durante le riprese dagli studenti del master. Il master si conferma un'eccellenza nel panorama della formazione cinematografica in Italia. Vanta prestigiosi partner e riesce a riunire attorno a sé i principali rappresentati dell'ecosistema cinema del territorio, oltre che nazionale: ad arricchire con la loro esperienza le lezioni del master contribuiscono nomi del calibro di Roberta Torre, Roberto Citran, Tommaso Calevi, Roberto Tornaboschi, Barry Purves e moltissimi altri professionisti dei rispettivi ambiti. Il master offre a tutti gli studenti la possibilità di svolgere uno stage che, ad oggi, oltre ai partner di progetto, può vantare la collaborazione con istituzioni d'eccellenza come Siae e Cna Comunicazione e terziario avanzato, Cna Veneto e Cna Venezia e enti di rilievo nel panorama del cinema, tra i quali Kublai, Mestiere Cinema, the Munchies, Panorama Film, Movie Magic e molti altri, ad esempio culturali come Archivio Montanaro-Fabbrica del Vedere, Fondazione Levi, Fondazione Cini, Cineteca di Bologna.