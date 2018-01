Giancarlo (Confsal Vvf): "Chiudere rinnovo contratto vigili fuoco in settimana"

"Chiudere in settimana l'accordo contrattuale con gli 85 euro medi, oltre che con gli arretrati del triennio 2016/2018 e le risorse già stanziate per l'assegno di specificità di 87 milioni". E' quanto ha chiesto il segretario generale della Confsal Vigili del Fuoco, Franco Giancarlo, in occasione della prima riunione sul rinnovo del contratto dei vigili del fuoco, che si è tenuta oggi al ministero della Funzione Pubblica, riguardante l’area sia del personale sia dei dirigenti e direttivi.

"Minniti ha ringraziato la delegazione dei Vigili del Fuoco per lo straordinario lavoro svolto durante il terribile 2017. Ha inoltre specificato il quadro innovativo e i molteplici impegni e risultati assicurati al Corpo legati a risorse, organico, ecc.", riferisce il sindacalista, che, da parte sua, ha ringraziato la delegazione governativa "per i tanti risultati conseguiti in favore del Corpo".

Giancarlo ha, inoltre, chiesto che nell'accordo venga inserita anche la parte delle risorse per la specificità definita nel Bilancio dello Stato, che ha assegnato 150 milioni di euro per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Infine, la Confsal VV.F. ha chiesto di predisporre una sorta di preaccordo che impegni le parti sulla parte normativa, oltre che sulla previdenza integrativa. Ha poi ricordato che "è grazie al ricorso della Confsal, e al conseguente parere della Corte Costituzionale, che oggi il contratto si è finalmente sboccato".