4books.it sbarca in Italia

4books.it, abstract italiano di libri internazionali, arriva sul mercato italiano. Nata da un’idea di Marco Montemagno, imprenditore digital con oltre 1,5 milioni di follower sui social network e fondatore della community per professionisti Slashers, 4books.it è un servizio in abbonamento dedicato a imprenditori, manager e professionisti che desiderano essere aggiornati sulle ultime novità dell’editoria di business internazionale, ma che hanno poco tempo per dedicarsi alla lettura.

4books.it propone ogni mese 4 abstract in italiano di libri di business recentemente usciti in lingua inglese e 1 di un bestseller dell’editoria di settore. Realizzato da un team di esperti, ogni abstract riassume in modo chiaro e lineare i concetti chiave del manuale in poche pagine, che possono essere scaricate sia nella versione pdf, sia come solo testo consultabile online, sia in audiobook.

Sotto forma di parole o attraverso una voce narrante: con 4books.it la mancanza di tempo libero, da dedicare alla formazione e all’apprendimento personale e professionale, non sarà più una scusa. Obiettivo di 4books.it è proprio quello di riavvicinare manager e businessmen alla lettura attraverso una formula smart e agile. I 60 abstract proposti da 4books.it (48 libri più 12 bestseller, come previsto dall’abbonamento annuale) sono consultabili sia online sia offline. In questo modo, qualsiasi ritaglio di tempo, dalla pausa pranzo al tragitto casa-lavoro, potrà essere utile per aggiornarsi sulle ultime tendenze di business a livello internazionale.

La formula in abstract, inoltre, non limita la possibilità di acquistare il libro originale, ma può rappresentare uno step verso un acquisto finale più consapevole, determinato a conoscere il testo in modo più approfondito e, in generale, a ritrovare interesse per la lettura. La formula pratica e funzionale di 4books.it rappresenta una soluzione per una community di manager e professionisti italiani sempre più desiderosa di ampliare conoscenze e competenze non solo nel proprio settore, ma anche in ambiti differenti. E' 4books.it a permettere loro di non perdersi le ultimissime uscite editoriali a livello internazionale, per un vero aggiornamento permanente sul mondo del business. Un servizio smart per migliorare la propria attitudine al business e fare in modo che le novità non li colgano impreparati.

4books.it garantisce ai propri abbonati gli abstract delle ultimissime novità dell’editoria internazionale di settore tradotte in lingua italiana. Molto spesso, infatti, una conoscenza basic della lingua inglese viene considerata come un ostacolo da molti professionisti nell’approfondimento di tematiche e argomenti legate al business. Grazie a 4books.it, questa criticità è bypassata: non sarà più necessario attendere l’edizione tradotta che, quando prevista, può essere posticipata di diversi mesi o anni rispetto a quella inglese. "La rivoluzione digitale -ha dichiarato Marco Montemagno, fondatore di 4books.it- ha cambiato fortemente il mercato del lavoro, per cui sono richieste competenze sempre nuove e differenti. C’è una forte consapevolezza di come la formazione sia la chiave necessaria per raggiungere questo risultato: il 50% dei lavoratori sta investendo sia denaro sia tempo libero per migliorare le proprie abilità, in particolare quelle digitali".

"4books.it -ha spiegato- nasce proprio per aiutare imprenditori e professionisti a restare aggiornati sulle ultime tendenze di business con una formula easy, consultabile ovunque e in qualsiasi momento della giornata". "Per essere competitivi -ha sottolineato Montemagno- nel mondo del lavoro è importante informarsi, aggiornarsi, cercare spunti. In una parola: leggere. 4books.it è un servizio che invita alla lettura, che parte da un abstract per invogliare a saperne sempre di più".