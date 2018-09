Food&Wine, premiate 10 startup

Si è chiuso a Torino l'ultimo appuntamento del 2018 di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Mibac e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l'obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali.

Guidati dai tutor e dai mentor di Invitalia, gli startupper delle 20 imprese selezionate dall'Agenzia attraverso una call nazionale, hanno lavorato con entusiasmo e a ritmi intensi per migliorare il modello di business e 'accelerare' la realizzazione dei loro progetti in grado di innovare il settore del turismo enogastronomico. Esperienza Turistica, Marketing&Export e Territorio, i temi sui quali è stato chiesto agli imprenditori di lavorare per elaborare proposte in grado di creare valore per: verificare punti di forza e di debolezza del modello di business; definire come rafforzare il progetto individuando il fabbisogno di servizi specialistici; preparare un pitch di massimo 3 minuti per presentarsi alla giuria.

Alla presenza di Francesco Palumbo, direttore generale Turismo del Mibac, Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Ernesto Somma, responsabile Area Incentivi e Innovazione di Invitalia, i partecipanti hanno presentato la loro idea di business con un pitch di tre minuti alla giuria composta da funzionari del Mibact e di Invitalia. I 10 progetti vincitori si sono aggiudicati un assegno da 10.000 euro da utilizzare per sviluppare l'idea di business.

Ecosostenibilità, intelligenza artificiale, sharing economy: sono solo alcune delle molte sfide che dovrà affrontare il turismo del futuro, uno dei settori in cui l’innovazione porterà i cambiamenti più importanti, grazie a un’offerta di servizi personalizzati sulle esigenze del viaggiatore. Con l’obiettivo di incoraggiare la produzione di idee di business innovative, sostenere le imprese ad alto tasso di innovazione e incentivare l’aggregazione degli operatori turistici per l’integrazione dei servizi, FactorYmpresa Turismo contribuisce a dare impulso alla realizzazione del cambiamento all’interno del tessuto economico italiano.

Ecco un profilo delle 10 startup vincitrici.

-Winederlust Italy - Lombardia. È una piattaforma che propone wine tour ed esperienze enogastronomiche alla scoperta di territori minori con produzioni di elevata qualità e piccole eccellenze all’interno di territori più noti, fieri baluardi del made in Italy. Risponde all’irresistibile desiderio di viaggiare scoprendo l’Italia più autentica al di fuori dei classici percorsi turistici più famosi e pubblicizzati.

-Bee-O-Veg - Lazio. È un’applicazione mobile che consente, in qualunque posto ci si trovi, di trovare cibi strettamente legati al territorio di origine, per la tipicità oppure per la provenienza. Utilizzando l’app sarà facile trovare il cibo di strada ispirato alle ricette italiane e ottenuto da materie prime biologiche e a km zero, ma anche le aziende agricole dove poter acquistare direttamente dal produttore. Si compie un viaggio virtuale alla scoperta di un territorio vivendo un’esperienza reale attraverso la sua cucina.

-Ttattà Go - Sicilia. È una chatbot che, tramite l’impiego di intelligenza artificiale, data analyst e machine learning, risponde in maniera immediata e geo localizzata alle richieste dell’utente su cosa fare, cosa vedere e cosa mangiare. Sperimentato con informazioni riguardanti 24 paesi dell’area del Parco Naturale dei Nebrodi, Ttattà Go consente al turista di accedere alle informazioni in modo semplice e veloce senza l’installazione di alcun tipo di software sui device.

-Cantine.wine - Lombardia. Booking specializzato che consente di vivere un’esperienza di degustazione indimenticabile prenotando una visita nei luoghi in cui nasce il prodotto vitivinicolo. Ogni utente avrà la possibilità di concretizzare il tour enologico scegliendo, in base alle proprie preferenze, l’esperienza che vuole vivere.

-esperienza.com - Piemonte. Piattaforma studiata per rendere accessibile il turismo esperienziale locale. In particolare aziende, user e professionisti del settore, avranno a disposizione un valido strumento che gli permetta di prenotare pacchetti personalizzati per vivere emozioni attraverso nuove scoperte sensoriali e di degustazione delle eccellenze dell’enogastronomia locale.

-La Boule - Puglia. Si tratta di un’innovativa sfera racchiusa in un pratico packaging contenente al suo interno i prodotti tipici della cucina pugliese ovvero orecchiette, ragù e formaggio vaccino. Essa, realizzata in maniera artigianale, può essere cucinata a casa in pochi minuti all’interno della sua stessa confezione. La Boule sarà venduta presso tutti gli store agroalimentari e on line.

-Sommelier for All - Piemonte. E’ un nuovo strumento digitale mobile semplice e veloce, che mettendo in contatto il ristoratore, il sommelier e il consumatore, vuole offrire un sistema On-demand di consulenza scelta dei vini al cliente e un innovativo sistema di menu digitale al ristoratore. In particolare, il consumatore sedendosi al tavolo troverà sul proprio dispositivo, tramite un sistema di geolocalizzazione e senza l’utilizzo del proprio traffico dati, il menu digitale, i vini offerti dalla cantina e l’accoppiamento vino-cibo consigliato dal sommelier (a distanza) in base al menu e alla cantina.

-Quovai - Toscana. Si tratta di una piattaforma digitale che nasce con l’obiettivo di risolvere il problema legato alla mancanza di coesione e team–play tra gli operatori turistici. Con l’utilizzo di questa piattaforma lo 'smart cluster' che gravita intorno alle strutture ricettive avrà la possibilità di offrire ai turisti una serie di prodotti e servizi locali, altrimenti non sufficientemente visibili al turista. In questo modo, si potrà creare una sorta di rete tra le strutture ricettive e i vari prodotti e servizi locali che si possono trovare nelle immediate vicinanze.

-Gotto Wine Tour - Toscana. E’ una piattaforma per l’enoturismo, che semplifica la ricerca di informazioni e la prenotazione delle visite in cantina. Gli utenti, tramite questo vero e proprio tour operator digitale per il turismo del vino, potranno facilmente ottenere tutte le informazioni necessarie sulle cantine e prenotare il proprio pacchetto enoturistico completo.

-XSpot - social media manager virtuale - Campania. E’ un social media manager virtuale basato su intelligenza artificiale che trasforma il classico hotspot wifi in uno strumento di marketing innovativo che gestisce e diffonde in maniera automatica i contenuti social dei ristoratori che lo istalleranno. Quando gli utenti si collegheranno alla wifi zone del locale che avrà installato il mini router Xspot avranno una pagina di login 100% personalizzata con i contenuti che si aggiorneranno automaticamente da facebook e instagram del locale, ed offriranno informazioni e contenuti sui prodotti/servizi in prossimità (menu del giorno, carta dei vini ecc.) collegando Xspot ad un determinato #hashtag.