Senza orario né ufficio, il lavoro da sogno di Luca e Dario

(Luca Ferrari e Dario Vignali, 'Marketers')

Un'idea nata dopo una chiacchierata, come spesso accade. Due amici, un gruppo su Facebook e un'intuizione accompagnata da un pizzico di coraggio. Tutto questo sta alla base di 'Marketers', azienda creata da due giovani imprenditori, Dario Vignali e Luca Ferrari, che ogni giorno forma 40mila ragazzi che vogliono lavorare nel digitale.

Caratteristica? Nessun ufficio, nessun orario e un team di 10 persone che lavorano da ovunque capiti, in giro per il mondo, per una società che fa segnare un fatturato da oltre 1 milione di euro.

'Marketers Company' nasce nella mente dei due 26enni di Cavalese, in provincia di Trento, ad ottobre 2015. "Una sera, dopo una chiacchierata - racconta Luca - io e Dario stavamo riflettendo sul fatto che negli eventi del settore digital a cui avevamo partecipato in Italia non c'era un vero scambio di conoscenze e idee tra partecipanti ma tutto l'evento si focalizzava sulla persona che rivestiva il ruolo di speaker principale".

E così, "abbiamo immaginato un evento diverso" per consentire alle persone di "creare davvero relazioni professionali, interagendo senza barriere". Dopo aver chiesto qualche preventivo, "abbiamo organizzato e lanciato il primo meetup Marketers".

OBIETTIVO - "Vogliamo creare una nuova classe imprenditoriale di giovani che lavorano con il web, che non hanno bisogno di uffici e di scrivanie ma che possono operare in qualsiasi posto del mondo, senza vincoli di orari e di spazi, collaborando tra loro".

L'INIZIO - "Siamo partiti da un gruppo su Facebook tre anni fa e oggi formiamo 40mila persone ogni giorno grazie al web, lavorando da diversi luoghi, senza bisogno di uffici". Insomma, una realtà imprenditoriale con fatturato in crescita: "Questo progetto, complessivamente - tra aziende e liberi professionisti appartenenti all’ecosistema Marketers - in meno di 12 mesi ha visto un fatturato totale di oltre 1 milione di euro".

IL TEAM - "In 'Marketers' lavoriamo in 10 persone a cui si aggiungono decine di collaboratori, ma ognuno di noi si trova in un posto diverso del mondo" spiegano Dario e Luca, che vogliono "dare vita a un vero e proprio movimento, un progetto globale, senza nemmeno un ufficio".