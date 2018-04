Netflix, Sky & co.: ora li puoi vedere anche all'estero

(FOTOGRAMMA)

Scatta il nuovo regolamento Ue sullo streaming durante i viaggi all'estero. Da aprile, infatti, gli abbonati a Netflix o a Sky - come anche quelli di Mediaset Premium o di Infinity, tra gli altri - potranno continuare a seguire i loro programmi preferiti online anche fuori dall'Italia.

Il Regolamento 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede il diritto dei consumatori Ue di fruire dei servizi di contenuti online a cui sono abbonati e senza costi aggiuntivi anche in un altro Stato dell'Unione.

IL REGOLAMENTO - "I consumatori possano fruire di servizi di contenuti online portabili che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza - si legge - ma anche quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro per motivi di svago, viaggio, lavoro o studio".

Obbligo, però, connesso alla temporanea presenza dell'abbonato all'estero. La veridicità di quanto dichiarato potrà infatti essere controllata dall'operatore tramite indirizzo di fatturazione, dell'IP e dei documenti d'identità.

AMAZON - Tra gli abbonamenti interessati, inoltre, quelli di Timvision e Amazon con il suo servizio Prime Video e Amazon Music. Discorso differente per Apple, invece, per cui la portabilità è già realtà.