Blizzard in campo contro il cancro al seno

Mercy in rosa per la lotta contro il cancro al seno

Fino al 21 maggio, i giocatori di Overwatch potranno aiutare Blizzard Entertainment e la Breast Cancer Research Foundation nella ricerca della cura contro il cancro al seno acquistando la nuova skin Mercy Rosa, disponibile nel videogioco per Pc, PlayStation 4 e Xbox One.

Per dimostrare il supporto alla lotta contro questo tipo di tumore, i giocatori avranno inoltre a disposizione altri oggetti in serie limitata da abbinare al personaggio femminile, che nel videogioco è una curatrice. Sono infatti disponibili una maglietta di beneficenza da acquistare e una collezione di spray e icone di Mercy Rosa, ottenibili come Twitch Drop. Inoltre Blizzard ha radunato una squadra di creatori di contenuti di Overwatch per trasmissioni in streaming a sostegno della causa.