Rivoluzione iPhone

Rivoluzione 'green' per l'iPhone . Apple ha infatti contribuito alla scoperta di un nuovo e rivoluzionario modo di produrre l'alluminio con cui vengono realizzati i suoi device. Obiettivo? Ridurre i gas serra derivati dalla produzione di questo materiale, che è uno tra i più utilizzati dalla casa di Cupertino.

Assieme ad alcune società di lavorazione dei metalli, Apple ha sviluppato una propria tecnologia che consente per la prima volta di avere alluminio 'verde', secondo quanto riporta l''Independent'.

"Siamo impegnati a sviluppare e a far progredire tecnologie virtuose per il pianeta, con lo scopo di proteggerlo per le future generazioni" ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. "Siamo orgogliosi di far parte di questo nuovo ambizioso progetto e non vediamo l'ora di poter utilizzare per i nostri prodotti l'alluminio creato senza emissioni di gas serra".