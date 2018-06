WhatsApp, invio foto diventa istantaneo

Foto di repertorio (Xinhua)

Altra novità per gli utenti WhatsApp . Questa volta gli sviluppatori hanno lavorato sulla velocità di caricamento delle foto che ora possono essere inviate più velocemente, praticamente in modo istantaneo.

Come riporta WABetaInfo, la nuova funzionalità inizia a inviare le foto (sul server e non al destinatario) anche prima di aver toccato il pulsante 'Invia': una volta caricate rimarranno in attesa fino a quando non arriverà l'approvazione per l'invio. Se una foto verrà rimossa prima di essere inviata, il server cancellerà la copia ricevuta e invierà quelle che sono state approvate per la spedizione. Inoltre, se si sta modificando una foto dopo averla selezionata, i server WhatsApp elimineranno la copia non modificata e riceveranno la copia finale modificata per inviarla al destinatario.

Questo aggiornamento ha lo scopo di ridurre il tempo di attesa per gli utenti, consentendo un trasferimento dei dati più rapido. Per ora questa funzione, già attiva sugli iPhone e a breve anche su Android, riguarda solo le foto e non i video e le GIF.