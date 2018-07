Iliad, ecco cosa offre adesso

(Fotogramma)

Boom di clienti per Iliad. In meno di due mesi dal suo sbarco in Italia, la compagnia tlc francese ha conquistato un milione di utenti raggiungendo così il suo primo traguardo. L'offerta low cost lanciata dall'operatore telefonico lo scorso 29 maggio era infatti riservata proprio al primo milione di persone che avrebbero sottoscritto l'abbonamento. E adesso cosa succede?

Ora che quella cifra è stata raggiunta, ha spiegato in diretta Facebook l'amministratore delegato Benedetto Levi, la stessa offerta è prolungata "per i prossimi 200mila utenti che la sottoscriveranno". In pratica, quindi, l'offerta 'choc' a 5,99 euro con 30 giga al mese in 4G+ e minuti e sms illimitati verrà estesa ai prossimi 200mila utenti che sceglieranno Iliad come compagnia telefonica e per i quali resterà valida per sempre.

L'obiettivo del gruppo francese di telecomunicazioni è arrivare a una quota di mercato di circa il 10 per cento, e non solo. Adesso è il momento di aprire "altri store in altre città d'Italia", ha aggiunto Levi, spiegando che al momento ce ne sono 140 di punti vendita, "ma le code che si formano ci hanno spinto a decidere di aprirne altri".

Una bella sfida che potrebbe rivoluzionare il mercato telefonico italiano. Già nelle ultime settimane, altri operatori concorrenti hanno lanciato nuovi piani tariffari per contrastare la 'novità' di Iliad: l'operazione più clamorosa è stata quella di Vodafone, che ha lanciato un operatore low cost, Ho, con un'offerta da 6,99 euro al mese.